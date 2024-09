Anita da Costa já foi mãe pela segunda vez. Gaspar nasceu no dia 23 de setembro.

Este é o segundo filho da influenciadora com o companheiro, Tomás Castanheira.

Anita partilhou um vídeo que está a derreter os corações dos seguidores de Belém, a agora irmã mais velha, a conhecer o bebé ainda na maternidade.

"The day Belém met Gaspar for the first time" (O dia em que Belém conheceu o Gaspar pela primeira vez), lê-se na legenda do vídeo partilhado na conta de Instagram da influenciadora.

"Que amoooor! Não sei lidar com isto. É muita emoção", respondeu Mafalda Sampaio nos comentários.

"Que ternura", disse Cate Gouveia. "Socorro I can’t com estes vídeos", escreveu ainda Alice Trewinnard.

