Anita da Costa já foi mãe! Gaspar nasceu no dia 23 de setembro e é o segundo filho da influenciadora com o companheiro, Tomás Castanheira.

A criadora de conteúdos digitais partilhou a novidade no seu Instagram, no dia 26 de setembro, quinta-feira. Um carrossel de fotografias mostra os primeiros momentos de vida do bebé.

"23.09.2024. Bem-vindo, Gaspar, ou 'bebé Par' como diz a Belém! Não é um menino virgem de verão como eu previa, mas um encantador menino de outono. Não sabíamos que faltava uma peça, agora temos mesmo tudo! Espero que este mundo seja bom para ti", pode ler-se na legenda da publicação.

