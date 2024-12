Angie Costa tem passado muito tempo no Porto, cidade que recebe 'Quebra-Nozes e o Reino do Gelo', espetáculo do qual faz parte do elenco, juntamente com Rita Rocha e Ângelo Rodrigues.

Esta quarta-feira, 4 de dezembro, a influenciadora partilhou uma ternurante fotografia na cidade Invicta onde passeia com a filha.

A bebé Alice, recorde-se, nasceu a 26 de março deste ano.

"Porto", lê-se na legenda da fotografia partilhada na sua conta de Instagram, seguido de um emoji com um coração.

© Instagram - Angie Costa

Angie Costa e o companheiro Miguel Coimbra são ainda pais de Martim.

