Angie Costa e Miguel Coimbra viveram um momento especial na noite de sábado, dia 13 de julho. O filho mais velho do casal assistiu ao primeiro concerto do pai e o momento ficou registado.

"Primeiro concerto do pai ['check']. O meu coração não aguenta", disse Angie Costa junto de uma imagem do pequeno Martim de costas no concerto do pai Miguel Coimbra.

Mas a influencer não ficou por aqui e publicou ainda uma fotografia do menino ao colo do pai depois do espetáculo. Veja ambas as partilhas:

© Instagram_angeladscosta

De recordar que além do pequeno Martim, que vai completar três anos em agosto, o casal tem ainda em comum a bebé Alice, que nasceu em março.

