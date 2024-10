"Apresento-vos a Fada dos Doces": foi desta forma que Angie Costa começou por revelar aos seguidores uma das suas maiores conquistas a nível profissional.

"Nem acredito! Um sonho tornado realidade! Quem me segue e acompanha diariamente sabe que já quero isto há muito tempo", realçou.

A influenciadora digital, note-se, integrará o elenco do espetáculo no gelo no qual irá contracenar com Ângelo Rodrigues e Rita Rocha.

O espetáculo terá lugar no Mar Shopping em Matosinhos, de 16 de novembro a 5 de janeiro.

