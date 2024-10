Rita Pereira foi uma das pessoas que apoiou Luís Borges a propósito da sua marca, a Fuckingorgeous. O evento levou a atriz a refletir sobre a dificuldades que as pessoas que escolhem criar uma marca enfrentam, notando que este é um mundo "longe de ser um mar de rosas".

"Ser dono de uma marca é uma luta constante, uma batalha diária, uma entrega. São problemas que não sabíamos que existiriam, é vivermos num jogo vulnerável, onde tentamos ser melhores de dia para dia, ser disciplinados para alcançar a realização e o sucesso", destaca.

"Mas no meio de tudo isto, mesmo já tendo falhado, é a superação e a certeza de que eu consigo chegar ao sucesso pretendido, que me faz continuar a querer ser CEO, a querer ter as minhas marcas, a querer criar algo novo. Porque para ter sucesso é preciso falhar repetidamente e aprender que é o progresso que nos leva ao caminho certo", diz ainda, num tom mais pessoal.

"A todas as pessoas que tiveram a coragem de abrir a sua própria empresa e lutam diariamente pelo êxito, bravo! Força, continuem a tentar superar-se porque uma coisa é certa, o trabalho, o compromisso e a dedicação dão frutos", completa.

