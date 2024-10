Rita Pereira quis esta quinta-feira, 10 de outubro, trazer alguma realidade ao seu Instagram. A atriz falou sobre as dificuldades que tem sentido no último trimestre da gravidez.

À espera do segundo filho, uma menina, Rita admite que a gravidez não está a ser tão fácil quanto algumas pessoas podem pensar.

"As dores na lombar são reais e difíceis de conviver. Há dois dias que só consigo estar deitada, de preferência no chão. Consigo tratar de assuntos ao telefone, mas não tenho vontade de fazer nada", escreveu, mostrando-se precisamente deitada no sofá com a sua patuda.

"Só uma partilha, no caso de acharem que a minha gravidez está a ser ‘super fácil e tranquila’. Grávidas, estamos juntas", completou.





© Reprodução Instagram - Rita Pereira

Rita Pereira é mãe de Lonô, de cinco anos. Tanto o menino como a bebé que está a caminho, são fruto da relação de longa data da atriz da TVI com Guillaume Lalung.

Leia Também: "Mesmo falhando é a superação que me faz continuar a querer ser CEO"