Rita Pereira aproveitou o verão de São Martinho para desfrutar de uma manhã de praia. A poucos dias de entrarmos no mês de novembro, a atriz não se coibiu de vestir o biquíni.

"Nós, no nosso lugar preferido", escreveu ao partilhar com os seguidores do Instagram uma fotografia na qual surge deitada no areal com a sua barriguinha de grávida de fora.

A estrela da TVI, recorde-se, aguarda a chegada do segundo filho, uma menina. A bebé junta-se a Lonô, sendo que ambos resultam da relação de Rita Pereira com Guillaume Lalung.

