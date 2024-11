Esta segunda-feira, 5 de novembro, Luís Borges celebrou 10 anos de vida de um dos filhos, Eduardo, com uma festa que aconteceu no Guilty by Olivier, o restaurante preferido do menino.

Partilhando fotografias da celebração com os seguidores da sua página de Instagram, o modelo e empresário fez saber: "O mais sensível dos três irmãos, o mais reguila, o que me faz cafuné sem refilar, o que demora mais tempo a comer, o que tem sempre resposta na ponta da língua".

"Parabéns, meu amor, e obrigado por me teres escolhido para ser teu pai. Amo-te", completou.

Para além de Edu, como carinhosamente trata o menino, Luís Borges é ainda pai de Bernardo, de 14, e Lurdes, de 11, que adotou quando era casado com Eduardo Beauté.

Veja as imagens da celebração na galeria.

Leia Também: "Mesmo falhando é a superação que me faz continuar a querer ser CEO"