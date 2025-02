A resposta a esta pergunta é: Mariana Pacheco. A atriz e cantora partilhou com os seguidores das redes sociais várias fotos do projeto 'Morangos com Açúcar'.

Esta segunda-feira, 3 de fevereiro, a namorada de Syro publicou algumas imagens das gravações da novela juvenil, onde aparece ao lado de Cláudia Vieira, Angélico Vieira, Paulo Vintém, Cifrão, Edmundo Vieira e Tiago Aldeia.

Recorde-se que Mariana participou no projeto quando tinha apenas 13 anos e a sua personagem 'Teresinha' (filha da personagem de Paulo Rocha) ficou muito famosa.

