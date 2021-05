Como resposta a todos os que a criticam por não ter criado a sua família, Helena Isabel Patrício partilhou esta sexta-feira, por via das redes sociais, uma mensagem na qual frisou que está totalmente dedicada à vida profissional ligada ao Direito.

"Questionam-me muitas vezes porque é que estudo tanto! Com 33 anos já deveria de estar casada, de ter filhos e um 'trabalhinho'! Os filhos e o casamento nunca foram prioridade, mas também não se proporcionou... Quanto ao estudar, todos nós temos objetivos, uns maiores que outros! Depende também do tamanho do sonho de cada um", começou por dizer.

A jurista frisou ainda que "os seus objetivos dão trabalho" e "requerem muitas horas de estudo e dedicação". "Continuo a fazer a minha caminhada! E na verdade, mesmo quando atingir o objetivo da magistratura, não vou parar de estudar... ainda há tanto para aprender", rematou.

Publicação de Helena Isabel Patrício© Instagram

Leia Também: Fim do namoro com Jéssica Nogueira? Gonçalo Quinaz reage