Depois do testemunho de Sofia Arruda no programa 'Alta Definição', onde a atriz revela já ter sido alvo de assédio sexual, surgiram nas redes sociais denuncias de casos semelhantes. A antiga jornalista Barbara Guevara, por exemplo, veio a público revelar que tinha sido vítima de assédio na SIC.

Também o guionista João Quadros utilizou o seu Twitter para relatar mais um caso semelhante a que assistiu, mas optando por não mencionar o nome das pessoas em questão.

"Eu li um SMS enviado por uma pessoa muito conhecida a uma apresentadora (mais ou menos conhecida) - com a frase - se queres continuar a trabalhar no meu programa x, tens de te pôr de quatro, como as outras - e havia pior. Bom, vou fazer o tubo", revela, referindo-se por último ao programa 'Tubo de Ensaio', da TSF, com a voz de Bruno Nogueira e no qual João Quadros é guionista.

