O testemunho de Sofia Arruda no programa 'Alta Definição' sobre assédio sexual no mundo da televisão continua a motivar reações de apoio de amigos e colegas da atriz.

Miguel Nunes juntou-se a esta onde de apoio e partilhou na sua conta oficial de Instagram uma mensagem dedicada a Sofia.

"Para a Sofia Arruda, o meu maior respeito pela sua coragem na partilha da sua história. Tive muita sorte em ter-me cruzado no seu caminho nesta novela onde fizemos de namorados, e onde estabelecemos uma relação de profunda amizade profissional que nos levou a estudar teatro juntos", começa por declarar o ator.

"Nunca é demais lembrar-te, a ti Sofia, e a qualquer colega que decida partilhar uma história semelhante que estarei sempre ao vosso lado. Sempre", continua, deixando por fim uma mensagem aos canais e produtoras de televisão.

"As produções/produtoras, canais de televisão e/ou órgãos de poder que decidem as equipas que formam no audiovisual, têm que assumir responsabilidades por este e outros casos que possam vir a aparecer, mas acima de tudo garantir que esta forma de abuso não tem permissão para estar no mesmo espaço de trabalho que nenhum de nós", termina.

Leia Também: Sara Barros Leitão é "testemunha" de assédio que Sofia Arruda sofreu