Após a notícia de que Blake Lively processou o ex-colega Justin Baldoni, com quem contracenou em 'Isto Acaba Aqui', por assédio sexual, a autora do romance que foi adaptado para a criação do filme, Colleen Hoover, declarou publicamente o seu apoio à alegada vítima.

Numa story publicada na sua conta de Instagram no sábado, 21 de dezembro, Colleen Hoover partilhou uma fotografia das duas a abraçarem-se, juntamente com um link para um artigo do New York Times sobre o processo legal.

"Blake Lively, não tens sido nada senão honesta, bondosa, solidária e paciente desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Obrigada por seres exatamente o ser humano que és. Nunca mudes. Nunca murches", pode-se ler na imagem.

© Instagram/Colleen Hoover

Blake Lively processou o colega Justin Baldoni por assédio sexual. Os atores contracenaram em 'Isto Acaba Aqui', filme que Baldoni também realizou.

A atriz alega que o ambiente de trabalho nas rodagens era "hostil" e que o ex-colega quer agora "destruir" a sua reputação.

