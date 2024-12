As polémicas em torno do filme 'Isto Acaba Aqui' continuam.

Blake Lively processou o colega Justin Baldoni por assédio sexual. Os atores contracenaram em 'Isto Acaba Aqui', filme que Baldoni também realizou. De acordo com o processo, obtido pelo TMZ, a atriz alega que o ambiente de trabalho nas rodagens era "hostil". Durante as gravações, de acordo com os documentos legais, foi marcada uma reunião onde foram feitas exigências por parte de Blake devido à conduta de Baldoni. Na lista de exigências, contava-se a proibição do ator mostrar vídeos ou imagens de mulheres nuas à atriz, falar do antigo "vício de pornografia", de conquistas sexuais, genitália, assim como a proibição de falar do peso, e da morte do pai, de Blake. A atriz terá ainda pedido para que não fossem acrescentadas cenas de cariz sexual às previamente apresentadas no guião do filme.

De acordo com a mesma publicação, o processo afirma que as exigências foram aceites e aprovadas pelo estúdio, porém o filme foi um fiasco devido à forma como foi publicitado.

Blake queria apresentá-lo com uma abordagem mais positiva, sobre a resiliência da sua personagem, enquanto Justin queria que o foco fosse na violência doméstica.

A atriz acusa o colega e a sua empresa de criarem uma campanha de "manipulação social" para "destruir" a sua reputação.

Por sua vez, o ator e realizador respondeu através do seu advogado, Bryan Freedman, que afirma que este processo legal foi criado para "remendar a reputação negativa [de Blake Lively]", acrescentando que as acusações são "falsas" e "feitas com intenção de criar danos públicos".