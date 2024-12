O advogado de Justin Baldoni quebrou o silêncio sobre as acusações de assédio sexual de que o ator foi alvo por parte de Blake Lively.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, 23 de dezembro, Bryan Freedman respondeu às alegações de Lively, que acredita que o ator e os seus representantes criaram uma campanha de relações públicas contra ela, que acabou por prejudicar os seus negócios e reputação.

"A TAG PR operou como qualquer outra empresa de gestão de crises operaria quando contratada por um cliente que enfrentava ameaças de duas pessoas extremamente poderosas e com recursos ilimitados", argumentou, sem notar quem eram essas pessoas.

Freedman afirma que a The Agency Group, também conhecida como TAG PR, estava a fazer o seu trabalho quando contratada por Baldoni.

"O planeamento de cenário padrão elaborado pela TAG PR mostrou-se desnecessário, pois o público considerou as suas próprias ações, entrevistas e marketing de Lively durante a digressão promocional desagradáveis ​​e respondeu organicamente ao que a própria imprensa percebeu", fez ainda saber.

O advogado considera ainda "irónico" que o New York Times, que foi quem revelou a história, tenha trabalhado para denunciar a campanha contra Lively. No entanto, não se preocupou em verificar o contexto das mensagens de texto (trocadas com Baldoni) que lhe foram disponibilizadas pela atriz.

Os rumores de problemas entre Lively e Baldoni surgiram na promoção do filme, quando o ator posava sozinho dos eventos.

Lively acusa Baldoni de assédio sexual durante as gravações do filme 'Isto Acaba Aqui', referindo que este lhe mostrou imagens e vídeos explícitos, lhe fez perguntas sobre a sua vida sexual e tentou acrescentar cenas íntimas ao filme, as quais esta já tinha negado fazer.

