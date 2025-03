Colleen Hoover gerou preocupação entre os fãs depois de afirmar que está a ir "à falência", apesar da sua fortuna estimada em 10 milhões de dólares (aproximadamente nove milhões de euros).

A autora de 'Isto Acaba Aqui' partilhou vários vídeos nas histórias do seu Instagram esta semana que deixaram os fãs intrigados. É que os seus livros "estão a ser vendidos por apenas 10 euros".

"A minha chefe, Stephanie, colocou todos os meus produtos à venda por 10 euros cada. Isso é cerca de cinco vezes mais barato do que aquilo que paguei, o que significa que, no final do dia de hoje, estarei f****".

De seguida, fez referência a uma reportagem do TMZ na qual se deu conta de que Colleen Hoover estava prestes a demitir-se e a desistir da escrita.

"Obrigada Stephanie, é melhor teres cuidado, porque talvez o TMZ tenha razão. Talvez tenha de demitir todos os meus funcionários e aposentar-me", declarou.

Após verem este vídeo, muitos dos fãs da escritora mostraram a sua preocupação. "Isto é muito triste", disse o internauta. "Muito preocupante", afirmou outro.

No entanto, parece que o vídeo foi feito num jeito de brincadeira, já que mais três livros de Colleen foram adaptados para o cinema.

Recorde-se que está a decorrer uma batalha legal entre os atores e colegas de elenco, Blake Lively e Justin Baldoni. A primeira entrou com um processo contra o segundo, acusando-o de assédio sexual e campanha de difamação. Já o ator processou a mulher de Ryan Reynolds e o próprio Reynolds por extorsão e difamação.

Colleen pareceu ficar do lado de Blake depois de ter apresentado uma queixa ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, acusando Justin Baldoni de assédio sexual e de usar "estratégias de retaliação sinistras" na tentativa de difamar o seu nome.

Leia Também: Blake Lively vs Justin Baldoni: 'Novela' entre atores vira documentário

Leia Também: Ryan Reynolds pede para ser retirado do processo de Baldoni