Isabela Ferrer, uma atriz de 24 anos e que interpreta a personagem de Blake Lively jovem no filme 'Isto Acaba Aqui', apagou as fotos que tinha no Instagram com a colega.

O Daily Mail avança com esta informação, citando uma fonte próxima de Isabela.

"A Isabela apagou as suas fotos com a Blake Lively a conselho de pessoas próximas". O motivo prende-se com o polémico processo que decorre entre os protagonistas da película, Lively e Justin Baldoni.

"A Blake quer arrastá-la para este processo e pediu que ela a apoiasse nas suas acusações de assédio sexual, mas a Isabela não pôde fazer isso porque não presenciou pessoalmente", afirmou ainda esta fonte.

"Ela sabe que defender alguém de acusações sem ter presenciado isso pessoalmente pode ser muito prejudicial para a sua carreira".

Recorde-se que Blake Lively entrou com uma ação contra Baldoni, acusando-o de assédio sexual e campanha de difamação. O ator ripostou com um processo contra a colega e o seu marido, Ryan Reynolds, pedindo uma indemnização de 388 milhões de euros por extorsão e difamação.

