Sara Santos, antiga modelo e apresentadora de um concurso de prémios que passava nas madrugadas da SIC, revelou nos últimos dias ter sido diagnosticada com um tumor na mama.

"Quis partilhar convosco, o meu estado de saúde há meses. Não o fiz, porque o médico pediu que ficasse calada. Hoje, faço questão de o fazer, não por mim, mas por vocês", começa por declarar.

"Foi-me diagnosticado um tumor na mama. Têm sido meses difíceis, isto porque tenho vivido nos hospitais, condicionada em várias situações", lamenta, dando conta de que, "finalmente", foi operada para retirar o tumor.

Sara garante fazer esta partilha com um objetivo claro, alertar as pessoas que não deixem de fazer os exames de rotina. "[...] E ao contrário do que muitos médicos dizem, se vos doer o peito, batam o pé. Peçam exames extra como uma ressonância magnética, visto que é o exame mais preciso. Pode ser apanhado a tempo, benigno, e salvar a vossa vida", apela.

"Eu estou bem e sei que vou ficar bem. Quem me rodeia diz que a vida tem sido madrasta para mim. Não o vejo dessa forma. A tragédia pode destruir-nos ou tornar-nos mais fortes. Tornei-me mais forte", assegura, referindo-se à doença e ao facto de a sua filha ter morrido no momento do parto, em fevereiro de 2018, às 30 semanas de gestação.

"Vou ter que usar aqui o termo, isto porque ainda não existe esse hashtag, confesso que antes da operação #Estavatodacagada, com medo de morrer, isto porque dizem que a maioria do pessoal morre com a anestesia. Os médicos e enfermeiros já não me conseguiam ouvir, acho que até me anestesiaram à pressa", lembra, garantindo que no final "correu tudo bem".

"Estou pronta para a próxima ronda", afiança.

