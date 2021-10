Mafalda Castro esteve entre as figuras públicas que na manhã de quinta-feira, dia 28, tiveram a oportunidade de desfrutar de um brunch preparado por Lourenço Ortigão no âmbito do evento que apresentou ao público o projeto 'Worten Cozinhas – Projetamos, Construímos, Equipamos'.

Como funciona a rotina na cozinha em casa de Mafalda?

"Não sou uma grande cozinheira, não sei fazer pratos muito elaborados, mas sei fazer coisas boas. Pelo menos o meu namorado não se queixa", conta Mafalda Castro em declarações à imprensa.

Lá em casa o prato que melhor lhe sai é "aquele frango de tacho, com massa lá dentro e molho de tomate" ou então o tradicional bacalhau no forno. "Sou boa em coisas de tacho", assegura.

A apresentadora dos Diários do 'Big Brother' prefere, contudo, desfrutar da sua cozinha apenas quando as folgas permitem. "Durante o fim de semana gosto de estar muito tempo na cozinha, agora durante a semana odeio ter de chegar do trabalho e ainda ir para a cozinha fazer o jantar. Não tenho paciência", admite.

A namorar atualmente com Rui Simões, com quem já vive há algum tempo, Mafalda assume que lá em casa os dotes culinários são apenas da sua parte. "Sou a única a cozinhar. Ele cozinha o básico e não muito bem, portanto não quero", revela, garantindo que Rui está encarregue de fazer outras tarefas domésticas.

E, pelo menos por enquanto, Rui é mesmo a única cobaia das experiências da comunicadora na cozinha. "Ainda não aprendi a fazer para muita gente. Sei fazer para mim e para o meu namorado, só", diz, contando que quando recebe amigos em casa prefere encomendar a 'paparoca'.

O truque que a ajuda a manter a linha

"Tenho cuidado com a alimentação, por isso é que gosto de ter as coisas preparadas para a semana, para não sair daquilo que é suposto comer ou não", este é o principal truque de Mafalda Castro para conseguir manter-se em forma. A comunicadora passa o fim de semana a cozinhar e deixa prontas quase todas as refeições de que precisa para durante a semana, até porque, como já admitiu, não gosta de cozinhar depois do trabalho.

Outros dos seus segredos para manter a linha é "comer menos à noite e evitar os hidratos de carbono neste período". Para Mafalda o mais importante é conseguir fazer um balanço entre comer tudo o que gosta e não cometer excessos, até porque não conta com o ginásio como aliado. A comunicadora assume que não tem tempo para ir ao ginásio, nem para praticar exercício físico.

E neste campo, de manter a linha, Mafalda também não conta com a companhia do namorado. Rui Simões não faz qualquer restrição na alimentação e, por isso, "às vezes há dois jantares lá em casa".

Ainda que com refeições distintas, o casal tem conseguido nos últimos meses desfrutar de mais refeições e momentos em conjunto - apesar das suas rotinas atarefadas entre rádio e televisão.

"Agora estamos com o mesmo horário na rádio, pelo menos, tendo esse horário acordamos à mesma hora, deitamo-nos à mesma hora - é mais fácil, mas a vida a dois é mais ao fim de semana do que durante a semana", assume Mafalda, que se divide entre as manhãs da Mega Hits e o trabalho na TVI.

"Durante o fim de semana é incrível, somos namorados ao fim de semana", brinca, por fim, a comunicadora, que não esconde estar a viver uma fase muito feliz a nível pessoal e profissional.

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes: "O Ruben Rua foi gozado, como eu também já fui"