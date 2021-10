Maria Cerqueira Gomes foi uma das caras conhecidas a marcar presença na apresentação do projeto 'Worten Cozinhas – Projetamos, Construímos, Equipamos'. A iniciativa teve lugar no Centro Comercial Colombo, onde Lourenço Ortigão preparou um brunch especial para os amigos.

O futuro da filha, Francisca, na televisão

A ocasião serviu para que Maria Cerqueira Gomes falasse, em declarações à imprensa, sobre o futuro profissional da filha mais velha.

Francisca, de 18 anos, fruto da relação com Gonçalo Gomes, teve recentemente a sua primeira participação numa novela, integrando o elenco de 'Festa é Festa', mas terminada esta aventura está agora focada na vida universitária - que acaba de começar.

"Ela não sabe o que quer, mas acho que aos 18 anos eu também não sabia. Nesta fase, acho que ela nunca iria apostar só na representação. Foi uma experiência boa. Não posso dizer que ela nunca mais vai experimentar, porque acho que ela gostou, mas também acho que está numa fase em que quer apostar noutras coisas", afirma a apresentadora, assegurando que a filha está feliz por estar a conhecer colegas novos na universidade.

Quanto ao regresso de Francisca à novela 'Festa é Festa', Maria não tem certezas. "Acho que não vai voltar… quer dizer, não sei. Eu já não sei nada, tudo é possível", diz.

Como reagem os filhos de Maria Cerqueira Gomes por ter uma mãe famosa?

A apresentadora sente que, no caso de Francisca, esse nunca foi um fator diferenciador, nem mesmo nas relações com os outros. "Eu trabalhar na televisão ou noutro sítio qualquer, para ela é igual. Ela nem gosta de me ver", revela.

Já no caso de João, de quatro anos, a dinâmica é diferente. O menino adora ver a mãe na TV e até já foi aos estúdios da TVI. "O João gosta de me ver porque percebe onde estou, sabe que quando aquilo acabar eu vou ter com ele", explica Maria.

"O Ruben Rua foi gozado como eu também já fui. Adoro a Joana Marques"

A última entrevista de Maria Cerqueira Gomes no programa 'Conta-me', com Ruben Rua como protagonista, deu origem a novos episódios do podcast 'Extremamente Desagradável'. No entanto, ao contrário de Ruben, com quem trabalha no programa 'Em Família, Maria não se sente minimamente desconfortável com as piadas da comediante.

"Adoro a Joana Marques, acho que ela tem um humor fantástico. O Ruben Rua foi gozado, como eu também já fui gozada. Acho que a Joana Marques é hilariante, eu adoro-a", garante.

Maria já disse anteriormente ter construído, na altura em que se mudou para a TVI e apresentou o 'Você na TV' ao lado de Manuel Luís Goucha, uma carapaça que a protege de ataques e comentários maldosos, porém "a carapaça não se aplica à Joana [Marques]".

"Aquilo que fizeram na altura e o que a Joana faz não é comparável", defende, reforçando que conhece a comediante há vários anos e que sempre admirou o seu trabalho.

E o coração, estará Maria apaixonada?

A apresentadora, que se separou de António Miguel Cardoso, pai do seu filho mais novo, em fevereiro de 2020, garante que não está apaixonada por agora.

"O coração está bem, calminho, tranquilo", confirma, por fim.

