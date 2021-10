Rita Pereira marcou presença esta sexta-feira, dia 15, no evento que assinalou o 9.º aniversário do canal TVI Ficção. Feliz por fazer parte da ficção do canal há 18 anos, a atriz diz sentir-se uma privilegiada.

"É um balanço muito positivo, têm sido 18 anos de coisas boas. Sei que sou uma privilegiada e sou muito feliz neste canal", assegura.

Quanto aos planos para o futuro dentro da representação, Rita diz estar "nas mãos do canal" por ter contrato de exclusividade e disposta a abraçar os projetos que estiverem pensados para si.

"O que eles projetarem para mim, tento estar à altura. Esse é um dos lados de se ter um contrato, estou nas mãos do canal", explica, garantindo ainda assim que está muito feliz com a sua escolha.

Ainda em jeito de balanço, Rita Pereira é convidada a recordar qual projeto de ficção que recorda com maior carinho. A resposta foi imediata: "A Estrelinha da 'Doce Fugitiva' foi a grande impulsionadora da minha carreira, foi onde me deram oportunidade pela primeira vez de ser protagonista".

"Foi uma novela à qual fui a casting, nem sequer fui a casting para a protagonista e acabei por ficar com o papel. É uma personagem que me enche muito de orgulho por eu ter conseguido chegar ali", confessa.

"Depois era uma novela feita para combater a 'Floribella' e, de repente, conseguimos ganhar à 'Floribella'. Todas essas coisinhas fazem com que ela seja, até então, o grande amor da minha vida", termina.

