No Dia Mundial da Televisão, assinalado a 21 de novembro, Tiago Castro resolveu lembrar aquele que foi o primeiro trabalho que lhe deu "reconhecimento do público".

"Em 2004, quando fiz o casting para esta campanha publicitária - o meu primeiro trabalho que me deu o reconhecimento do público - a descrição da personagem dizia: 'Homem, 1 metro e 90 cm.' Claro que pensei o óbvio: 'O que raio estou aqui a fazer?' e quase desisti. Mas quando estava a sair do estúdio, voltei atrás e decidi ficar. 'Perdido por cem, perdido por mil', pensei eu. Já que aqui estou, vou fazer uma coisa completamente diferente, assumindo a piada do engano", começou por contar.

A campanha publicitária, que se tornou icónica na altura pela graça que trazia, promovia o B limonada e contou ainda com a participação de Rita Pereira e Cláudia Vieira, tudo antes dos três atores entrarem em 'Morangos com Açúcar' e se tornarem famosos para o grande público.

"Foi a primeira vez que fui reconhecido na rua ('likes, likes' - no 4º vídeo) e, principalmente, foi com este casting que fui chamado para o trabalho que mudou a minha vida. Quebrar as regras moldou o meu percurso", completou o ator, que deu vida ao inesquecível Crómio em 'Morangos com Açúcar'.

Veja abaixo a publicação completa e recorde esta icónica campanha:

Leia Também: "A ansiedade também mora na nossa casa. Lidamos com ela diariamente"