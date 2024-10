"A ansiedade também mora na nossa casa. Lidamos com ela diariamente e a arte ajuda-nos a exprimir o que às vezes não conseguimos explicar", declarou Tiago Castro através da sua página de Instagram, assinalando assim o Dia Mundial da Saúde Mental - celebrado a 10 de outubro.

Como forma de enaltecer o tema, que também faz parte da sua rotina, o ator de 'Morangos com Açúcar' voltou a partilhar um vídeo no qual surge no carro a declamar um poema escrito pela sua esposa - Marine Antunes.

"No dia mundial da saúde mental republico o poema 'A Ansiedade Mora Cá em Casa', escrito pela Marine e declamado por mim", pode ler-se na publicação, que recebeu reações emocionadas de amigos e seguidores.

Eis o vídeo abaixo:

