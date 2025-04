Tiago Castro prepara-se para mostrar-se como nunca o viu. O ator, que se tornou conhecido do grande público como o icónico Crómio de 'Morangos Com Açúcar', irá mostrar toda a sua versatilidade num "monólogo cru e comovente sobre o luto".

'Agora Noutro Lugar' fala sobre "o amor e a difícil arte de seguir em frente".

Com texto da mulher de Tiago Castro, Marine Antunes, e encenação de Marco Medeiros, o monólogo estará em cena de 7 a 18 de maio no auditório Fernando Lopes-Graça, Parque Palmela, Estoril.

'Agora Noutro Lugar' chega ao Porto a 30 de maio, no Auditório CCOP.

"Entre o riso e a ferida, João enfrenta a memória da mulher morta com uma decisão insólita: divorciar-se dela. Uma peça com humor negro, emoção à flor da pele e uma pergunta que ecoa: Será mais fácil odiar a ex-mulher do que amá-la eternamente?", promete a sinopse.