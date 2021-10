As duas atrizes e amigas apareceram com visuais muito parecidos no 9.º aniversário da TVI Ficção.

Hoje, 15 de outubro, celebrou-se o 9.º aniversário da TVI Ficção com uma festa que contou com a presença de personalidades bem conhecidas da estação, entre elas, Rita Pereira e Marta Melro. Ambas as atrizes, e também amigas, protagonizaram um engraçado momento no evento quando repararam que os seus visuais combinavam. As duas apareceram com conjuntos do mesmo material, em tons de camel. Divertida, Marta acabou por partilhar uma fotografia desta coincidência na sua conta de Instagram. "Juro, juro que não combinamos o que íamos vestir", garantiu na legenda da publicação. Qual o seu visual preferido?