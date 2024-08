A Prime Video acaba de anunciar o 'trailer' de 'MARIA', um documentário sobre a vida da apresentadora Maria Cerqueira Gomes.

Com 60 minutos de duração e produzido pela ¡HOLA! Media, vai ficar disponível no dia 18 de setembro na Amazon Prime.

De acordo com o comunicado enviado às redações, "'MARIA' mostra o lado mais pessoal e desconhecido da vida da apresentadora, assim como a sua grande família de oito irmãos, a avó Dulce, por quem sente um carinho muito especial, as amigas de infância, a relação com Francisca, a filha mais velha, dando também a conhecer o filho mais novo, João. Apaixonada pelo toureiro espanhol Cayetano Rivera, no documentário Maria revela ainda como começou a relação, o que mais gosta no toureiro e se gostaria de ser mãe novamente".

Além disso, também "acompanha de perto a carreira profissional da apresentadora na televisão, com testemunhos emocionantes dos colegas, desde Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha a Rúben Rua e Cláudio Ramos".

Entretanto, a apresentadora já se manifestou publicamente sobre a novidade: "Bom… parece que é mesmo real e que isto vai mesmo acontecer! A partir de dia 18 de setembro podem conhecer-me um bocadinho melhor, só na Prime Video. Que nervos".

