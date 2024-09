Maria Cerqueira Gomes foi hoje, dia 27 de setembro, convidada de Cláudio Ramos para falar sobre o seu documentário para a Prime, onde conta a história da sua vida.

Ao contrário do que seria de esperar, conforme sublinhou o apresentador, o namorado de Maria - o toureiro espanhol Cayetano Rivera - não aparece da produção.

Esta explicou o porquê: "Foi algo muito conversado e na verdade acho que não faz sentido um documentário que se chama 'Maria' ter a presença dele. Se fosse alguém mais anónimo se calhar até faria mais sentido, sendo ele uma pessoa tão mediática não. Acho que o que nos define enquanto casal é a tal discrição que conseguimos manter".

A namorar com o toureiro há quase dois anos, tentando ao máximo fugir aos olhares da imprensa e do público, Cerqueira Gomes revela ainda por que optou em manter-se 'escondida': "Foi importante estes dois anos para estruturarmos a base. Muitas vezes tenho amigas que começam um namoro e querer logo falar, apresentar e pôr no Instagram. A minha postura é sempre 'calma, vejam onde isto vai dar'".

Quanto à pressão da imprensa, a comunicadora nortenha acrescentou: "Já gostava de Portugal, gosto ainda mais depois de perceber a realidade de alguém que tem mais mediatismo em Espanha, porque é uma vida muito mais complicada" .

"A minha vida não mudou nada em Portugal por eu ser uma figura pública", fez saber.

Veja o momento:

