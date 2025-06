Jessie J foi diagnosticada com cancro da mama. Foi a própria cantora quem falou sobre o seu estado de saúde numa publicação que fez nas redes sociais, esta terça-feira, dia 3 de junho.

"[...] Antes do lançamento de 'No Secrets', fui diagnosticada com cancro de mama em estágio inicial", começou por dizer.

"O cancro é sempre horrível, mas estou a focar-me na palavra 'precoce'", acrescentou, referindo que fez vários exames durante este período.

A cantora revelou também que vai ser submetida a uma cirurgia, o que a vai fazer com que fique ausente: "Vou desaparecer por um tempo após o Summertime Ball para ser operada."

Leia Também: Tina Knowles revela que batalhou contra um cancro da mama