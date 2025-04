Tina Knowles revela que batalhou contra um cancro da mama. A mãe de Beyoncé e Solange fez questão de tornar o diagnóstico público como forma de alerta.

"É importante não descurar das vossas mamografias", realçou em declarações à revista People.

Knowles, de 71 anos, ficou em choque quando os médicos lhe revelaram o diagnóstico em julho do ano passado - estando no primeiro estágio da doença.

"Lutei com a ideia de partilhar a minha jornada no livro porque valorizo muito a minha privacidade. Mas decidi partilhar porque acho que há muitas lições para as mulheres", realçou.

"Acho que como mulheres às vezes andamos muito ocupadas de um lado para o outro, mas devem-se fazer os exames. Se não tivesse feito o exame cedo, penso no que poderia ter-me acontecido", confessa.

Entretanto, Knowles fez uma cirurgia para remover o tumor. "Estou ótima. Livre do cancro e incrivelmente abençoada por Deus me ter permitido que o encontrasse cedo".

