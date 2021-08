Morreu o jovem Sandro Lima, que se tornou conhecido por ter sido namorado de Fanny Rodrigues e mais tarde por partilhar publicamente a sua luta contra a leucemia.

Depois de vários tratamentos, Sandro foi internado recentemente e encontrava-se em estado grave devido a uma septicemia.

"Já há duas semanas internado no hospital, uma delas sem me poder levantar da cama devido a uma bactéria que se infiltrou na minha corrente sanguínea e fez com que tivesse um choque séptico e uma quebra acentuada no rendimento cardíaco, olho para trás e recordo um dos dias mais felizes do verão de 2020, e da minha vida, recordem comigo. É possível ser feliz no cancro, e mais feliz ainda, lembrem-se disso. Sempre! É bom viver. Tão Bom", pode ler-se na última publicação de Sandro, feita a 29 de julho, na rede social Instagram.

A notícia da sua morte é confirmada na página da loja de roupa dos pais do jovem.

"É com a maior dor do mundo e saudade nos nossos corações que nos despedimos de ti, meu amor. Agora és um anjo. Hoje o céu está em festa e nós aqui ficamos a chorar de saudades da tua alegria, do teu sorriso. Vamos amar-te para sempre. Vais ser sempre o nosso maior AMOR", pode ler-se na emotiva mensagem.

