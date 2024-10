Fanny Rodrigues publicou no Instagram, no final da semana passada, um vídeo em que aparece com a irmã a fazer uma chamada e num tom de brincadeira. Após a publicação, houve quem fizesse questão de comentar o corpo da apresentadora do 'Somos Portugal'.

"Será que ninguém da família lhe diz que está super magra, quer dizer, esquelética. Estava tão gira. Agora parece bem mais velha", pode ler-se num dos comentários, que recebeu depois mensagens em defesa de Fanny.

"E já pensaram que pode ser outra coisa que ela não queira expor? As pessoas são más, impressionante", disse uma fã.

Fanny não ficou indiferente a esta 'troca' de mensagens e reagiu: "O mais engraçado é que são todas mulheres perfeitas… Deviam preocupar-se em ter mais noção do que beleza. Mania de falarem da beleza ou da vida dos outros".

© Instagram_itsfannyrodrigues

