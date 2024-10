"Fanny, é verdade que o 'Somos Portugal' acabou?": foi a esta pergunta colocada por um seguidor da sua página de Instagram que Fanny Rodrigues respondeu.

A apresentadora do formato de domingos da TVI refletiu sobre o seu fim e de como tem lidado com isto.

"Ainda não acabou. Mas infelizmente vai acabar. Um programa que é 'casa' para muitas famílias. São 13 anos a ser casa. E não só para quem o vê. Também para quem o faz!", começa por realçar.

"13 anos de história. De histórias. De começos. De recomeços. De sonhos. 13 anos a ser um bilhete postal. A ser uma guia turístico no NOSSO PAÍS. De montra para milhares de negócios. De tradição. Cultura. Gentes… Milhares de quilómetros. Milhares de horas em direto. Com sol ou chuva. De 8 a 80. Enfim", reflete.

"Podia falar-vos do fim, mas não me apetece. Não gosto de fins e este para mim não será feliz, portanto… Até lá, venham ver um programa ao vivo. Venham ver a magia da televisão. Venham ver como um programa de televisão é realmente popular, no terreno. Na terra onde está", diz ainda em tom de desabafo.

"Venham ver o 'Somos' a ser feito por mais de 100 pessoas. Ao vivo e a cores. Sem truques, nem filtros. O Somos Portugal' é uma marca'. Tipo daquelas de nascença", termina.



© Instagram - Fanny Rodrigues