Depois de se ter deparado com notícias em que fontes alegavam que Fanny tinha "tiques de diva" nos bastidores do 'Somos Portugal', a apresentadora decidiu quebrar o silêncio.

De luto pela morte da avó, Fanny não deixou passar em branco as 'acusações' e fez questão de reagir publicamente.

"Estou em família e avisam-me do que está a 'circular'. Tenho pena. Pena que se lembrem de escrever tudo e mais alguma coisa só porque, infelizmente ou felizmente, vendo e dou cliques nesses sites. Vou conter-me nas palavras agora, por respeito à minha família, mas acima de tudo ao público que me recebe em casa. Ganhem tino, noção, e um bocado de respeito. E se as ditas fontes começassem a ganhar nome seria espetacular", começou por dizer numa das publicações que fez nas stories da sua página de Instagram.

© Instagram

"Até dia 10 de novembro, podem ir assistir ao vivo aos meus 'tiques de diva'. É para rir isso. Sinceramente. Noção! Estou com as emoções à flor da pele. Não puxem muito por mim", pode ler-se numa outra partilha.

Mas não ficou por aqui e escreveu ainda: "E uma coisa é certa: Vou deixar saudades, sim! E o programa também".

