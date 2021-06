Tony Carreira deu entrada, esta quarta-feira, no Hospital de Faro, no Algarve, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, avança o Correio da Manhã.

Segundo o Nascer do Sol, o artista já foi sujeito a um cateterismo e está estável.

À agência Lusa, a assessora de imprensa, Cristina Gabriel afirmou que "não há motivos para inquietação, o Tony encontra-se bem de saúde".

Recorde-se que, recentemente, o cantor anunciou o regresso aos palcos depois de um afastamento na sequência da trágica morte da filha mais nova, Sara Carreira, de 21 anos.

O concerto, que está agendado para o dia 23 de julho no no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, esgotou em menos de 10 minutos, o que deixou Tony Carreira sensibilizado.

Este concerto abre a digressão 'Estou aqui', que também vai passar pelo Pavilhão Multiusos, em Guimarães, o Coliseu de Portalegre, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a Altice Arena, em Lisboa, até ao final do ano, e que prevê ainda a atuação no Cirque Royal de Bruxelas, em março do próximo ano.

Em meados de maio, saliente-se ainda, o músico esteve à conversa com Manuel Luís Goucha e confessou que a morte da filha "foi uma violência". Aproveitando a oportunidade para agradecer o carinho dos fãs, o cantor disse estar agora a "tentar encontrar um sentido" para a vida.