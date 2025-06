No dia 20 de junho, o Sol abandona Gémeos e inicia a sua caminhada anual através de Caranguejo. Chega unido a Júpiter e em aspeto tenso com Saturno, marcando um período de aumento da sensibilidade, exigências, excesso de responsabilidades e instabilidade emocional. Deixamos para trás uma forma racional de lidar com a vida e abrimos os nossos corações para a receber.

Os relacionamentos ganham um tom emotivo e dramático — tudo é feito e vivido com um toque extra de emoção. Estaremos mais generosos, empáticos e intuitivos, sendo, por isso, um excelente período para iniciar relacionamentos, especialmente os de carácter pessoal, que trazem um acréscimo de afeto.

Todos vamos sentir a entrada do Sol em Caranguejo, mas cada um de nós será afetado numa área distinta da vida.

Carneiro

A vida doméstica ganha um novo brilho e cor com a entrada do Sol em Caranguejo. A energia muda e torna-se mais recolhido e voltado para os seus. Vai preferir momentos de intimidade a qualquer atividade social. É um ótimo período para remodelar, comprar ou vender imóveis. Estará mais acolhedor e sensível.

Touro

O período promete ser agitado e esse movimento pode trazer alguma instabilidade mental. Por isso, deve procurar meditar diariamente para evitar que a ansiedade aumente, levando-o a atitudes e reações impulsivas. Pode também envolver-se na negociação de um projeto ou na assinatura de um contrato.

Gémeos

Com a entrada do Sol em Caranguejo, as suas finanças ganham mais um impulso positivo e poderá receber excelentes notícias relativamente ao seu dinheiro. Um projeto ligado ao aumento dos seus rendimentos pode começar a apresentar bons resultados ou poderá ser surpreendido com aquele aumento salarial há tanto esperado.

Caranguejo

Protagonista desta fase, Caranguejo recebe de braços abertos o Sol, iluminando a vida dos nativos que estiveram sob a mão pesada de Plutão durante muitos anos. Um novo ciclo começa, com a chegada do novo ano astrológico. Chegou a hora de colocar em prática todos os projetos idealizados nos últimos meses.

Leão

Inicia-se aquele período do ano em que faz um balanço dos últimos doze meses. A sua energia vital diminui e prefere o silêncio e a solidão a qualquer atividade social. É um bom momento para cuidar da saúde de forma integral, com práticas que unam mente e corpo.

Virgem

A vida social ganha um novo e agradável dinamismo com a entrada do Sol em Caranguejo, podendo surgir novas amizades. O período pode ser marcado pelo seu envolvimento num projeto social ou político, ou até pelo convite para liderar uma nova equipa de trabalho. Os contactos comerciais são amplamente favorecidos.

Balança

Estará mais focado nos seus projetos profissionais e planos de carreira, pois há um aumento da visibilidade e melhoria da sua imagem pública e profissional. O sucesso e o reconhecimento acompanham-no. Mesmo que queira, não passará despercebido. Excelente período para apresentar novos projetos.

Escorpião

O Sol em Caranguejo chega para iluminar o seu coração e as suas crenças, sendo um período em que se volta com mais fé para o Sagrado. Estará mais otimista e com uma forte necessidade de aprofundar os seus conhecimentos. Pode decidir iniciar um novo curso superior ou preparar-se para um concurso público.

Sagitário

Neste período com o Sol em Caranguejo, poderá receber ótimas notícias relacionadas com as suas finanças. Um investimento em curso pode começar a apresentar bons resultados, ou pode envolver-se em novas aplicações que prometem retorno financeiro. Uma parceria económica pode ser negociada e concretizada.

Capricórnio

A vida social ganha um novo e saboroso dinamismo com a entrada do Sol em Caranguejo, e os seus relacionamentos — pessoais e profissionais — são beneficiados pela sua luz. É um excelente período para negociar e firmar uma nova parceria financeira, ou até para iniciar um novo romance. O momento é de brilho pessoal e simpatia.

Aquário

Nesta fase, o seu dia a dia ganha uma nova luz e cor com a entrada do Sol em Caranguejo. A rotina estará mais movimentada, com diversas atividades pessoais e profissionais. No entanto, é um tempo de boas notícias e bons momentos em boa companhia. Pode surgir um novo projeto ou oportunidade profissional.

Peixes

A vida social ganha um novo e vibrante movimento com a entrada do Sol em Caranguejo, trazendo oportunidades para conhecer pessoas novas e interessantes. Entre elas, alguém especial pode chamar a sua atenção e tocar o seu coração, caso esteja solteiro.