À medida que cada planeta entrou em Aquário, sentimos a influência transformadora de Plutão. Agora, em Peixes, sentiremos a presença de Saturno, que poderá reduzir a nossa energia vital, ao mesmo tempo que aumenta as nossas responsabilidades. Será um período mais calmo, onde alguns atrasos podem acontecer, mas nada que traga prejuízos significativos.

Todos sentiremos esta mudança energética, mas cada signo notará a influência do Sol numa área específica da sua vida.

Carneiro

Os nativos de Carneiro sentirão uma forte necessidade de se afastar um pouco para refletir sobre os últimos doze meses. Esta é a fase do ano em que encerram um ciclo, preparando-se para o novo começo com a entrada do Sol no seu signo. O inconsciente, a saúde e o equilíbrio emocional estarão em destaque.

Touro

Touro sentirá um novo dinamismo na vida social e terão oportunidades para fazer novas amizades. Este período também lança uma nova luz sobre projetos em equipa, especialmente aqueles ligados a grandes empresas. É um ótimo momento para fazer novos contactos profissionais.

Gémeos

Os compromissos de trabalho podem aumentar ainda mais, exigindo mais esforço e dedicação. No entanto, nada será em vão, pois o sucesso e o reconhecimento estão garantidos. A popularidade cresce e será visto como alguém sério e responsável.

Caranguejo

Caranguejo sentirá uma forte necessidade de se conectar com o Sagrado e de expandir os seus conhecimentos, seja através de cursos ou de viagens. Projetos ligados à publicação online podem começar a dar bons resultados e avançar para a concretização.

Leão

Leão estará mais focado nas finanças, procurando organizar melhor o seu dinheiro e equilibrar ganhos e gastos. É um bom momento para investir, mas é aconselhável optar por investimentos mais seguros e tradicionais. Uma parceria financeira pode ser negociada e firmada.

Virgem

A vida social dos virginianos ganha um novo impulso, com oportunidades para conhecer pessoas sérias e interessantes. Alguém especial pode cruzar o seu caminho e mexer com o seu coração. Um romance pode rapidamente tornar-se mais sério.

Balança

Balança sentirá uma necessidade maior de organização, uma vez que os compromissos pessoais e profissionais aumentam significativamente. Este período pode estar relacionado com uma nova oportunidade de emprego ou com a aprovação de um projeto de sua autoria.

Escorpião

O coração dos escorpianos pode bater mais forte por alguém especial, despertando a vontade de iniciar um relacionamento sério e duradouro. Um romance pode começar a qualquer momento. Além disso, podem surgir convites para integrar um projeto criativo.

Sagitário

Sagitário estará mais voltado para atividades em casa e na companhia da família. O lar será um refúgio de segurança e acolhimento. Este é um bom momento para considerar a compra ou venda de um imóvel. Também será uma fase ideal para descansar e renovar as energias.

Capricórnio

A vida social dos capricornianos ganha um novo dinamismo, trazendo oportunidades para novas amizades. Este período pode estar também relacionado com um forte desejo de iniciar um novo curso ou de fazer uma viagem de lazer. A assinatura de um contrato pode estar no horizonte.

Aquário

Aquário estará mais focados na organização financeira e podem decidir iniciar um curso para melhorar a gestão dos seus investimentos. Este período pode também estar relacionado com negociações e concretização de uma parceria financeira.

Peixes

Peixes sentirá uma maior consciência do seu papel no mundo e na sociedade. Com o início do seu novo ano astrológico, este é um momento excelente para lançar novos projetos ou dar início a algo importante. O período trará um aumento das responsabilidades e compromissos.