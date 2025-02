No dia 14, por volta das 12h30, horário de Lisboa, Mercúrio deixa Aquário e entra em Peixes e caminha em direção a Saturno, que já se encontra neste signo. Saímos de uma energia aérea, mental e dinâmica, que combina bem com Mercúrio, e entramos numa sintonia mais subtil, emocional e sensível, afetando todos os nossos processos mentais, intelectuais e de comunicação.

Mercúrio é Hermes, o deus mensageiro, que tem asas no capacete e nos pés. Ele rege a comunicação, o movimento, as trocas intelectuais, as viagens rápidas – tanto físicas como mentais – e o comércio. Em Peixes, tornamo-nos mais compassivos e sensíveis ao comunicar, e as nossas palavras, faladas e escritas, ganham mais compaixão, empatia e afeto. Discussões e conflitos perdem espaço, dando lugar à compreensão, que ganha força e destaque.

Mercúrio move-se rapidamente e, ao entrar em Peixes, une-se ao Sol e a Saturno, aumentando a seriedade e a responsabilidade nas nossas palavras. É um bom momento para organizar ideias e também para colocar em prática projetos pessoais e profissionais. Mercúrio recebe um ótimo aspeto de Júpiter em Touro, trazendo promessas de sucesso e crescimento.

Todos iremos sentir esta mudança na nossa forma de comunicar, mas cada signo notará a influência numa área específica da sua vida.

Carneiro

Carneiro vai sentir uma necessidade ainda maior de distanciamento, silêncio e introspeção, procurando compreender melhor certos processos emocionais que ainda o incomodam. É um bom momento para estudar e pôr as leituras em dia.

Touro

A vida social ganha um novo dinamismo, trazendo oportunidades para fazer novas e interessantes amizades. Pessoas sérias aproximam-se e há uma grande possibilidade de um novo romance surgir. Além disso, pode haver aprovação de um projeto em equipa.

Gémeos

O foco estará no trabalho, com mais exigências e responsabilidades. Sob a influência de Saturno, Sol e Mercúrio, a carreira passa por um processo de estruturação ou reestruturação, com novas bases a serem lançadas, seja através de um novo projeto ou de uma nova oportunidade profissional.

Caranguejo

A atenção volta-se para questões espirituais e filosóficas. Este é um período de busca por respostas e compreensão da vida. Pode estar relacionado com a decisão de iniciar um curso superior ou de fazer uma viagem mais longa.

Leão

O foco estará nas finanças e no interesse em novos conhecimentos sobre o mercado financeiro. O período pode envolver acordos e negociações para uma nova parceria financeira. Há também a possibilidade de gerir uma grande soma de dinheiro.

Virgem

A vida social entra num novo ciclo, trazendo oportunidades para fazer novas e importantes amizades – conexões que chegam para ficar. Se está à procura de um(a) parceiro(a) romântico(a), este é um excelente momento para começar um relacionamento mais sério.

Balança

Balança vai sentir-se mais organizado e metódico, especialmente no trabalho, que se torna mais exigente. Este período exige maior responsabilidade e compromisso com algo que requer uma boa gestão do tempo. Será uma fase de muito trabalho, mas com boas recompensas.

Escorpião

A vida social ganha um novo dinamismo, aproximando pessoas interessantes. Entre elas, alguém especial pode chamar a sua atenção e levá-lo a pensar num compromisso amoroso. Um romance pode começar e tornar-se sério rapidamente.

Sagitário

O foco estará na casa e na família. Passar tempo com os seus será a prioridade neste momento. É uma excelente fase para iniciar uma reforma, comprar ou vender um imóvel. Também será um bom período para descansar e pôr as leituras em dia.

Capricórnio

O interesse estará voltado para os estudos e para o planeamento de projetos. Há uma necessidade de organizar melhor a mente e aprofundar conhecimentos. Pode ser o início de um novo curso ou uma viagem de negócios. Também há possibilidade de assinatura de um contrato.

Aquário

As finanças passam por um período de maior estabilidade. Este é um ótimo momento para organizar ganhos e despesas. Se estiver a considerar novos investimentos, opte pelos mais tradicionais e seguros. Também pode ser uma boa altura para procurar uma nova fonte de rendimento.

Peixes

Sendo o protagonista deste momento, Peixes sente uma renovação energética. Um novo ano astral começa e agora é hora de sair do fundo do oceano e renascer. A comunicação melhora, trazendo novas oportunidades de negócios, crescimento e expansão.