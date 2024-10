O cantor mostrou aos fãs, esta quarta-feira, dia 23 de outubro, fotografias da família de visita ao Vaticano. Na legenda da publicação, o artista escreveu: "A família é sempre o mais importante. Juntos em Roma."

Na galeria de fotos, podemos ver David com Carolina Carvalho e o filho do casal, Lucas. Fernanda Antunes, bem como as irmãs de Carolina, Matilde e Simone, também estiveram presentes.

Mickael Carreira, Laura Figueiredo e a filha Beatriz também fizeram parte desta viagem. Tony Carreira não podia faltar a este momento familiar.

Recorde-se que Carolina Carvalho tinha dito, na passada segunda-feira, dia de aniversário de Sara Carreira, que a família estava em Roma para "fazer algo muito especial."