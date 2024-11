Tony Carreira quer casar com Ângela Torres? Foi a esta pergunta que o músico respondeu numa entrevista que deu a Duarte Siopa, tendo referido que para já este passo não estava nos seus planos.

O assunto foi comentado no programa 'V+Fama', com António Leal e Silva, um dos comentadores, a referir: "Acho que está a ser coerente, já foi casado, desse casamento teve filhos, por isso é um homem que já teve um percurso normal nessa área".

"Tem alguém de quem gosta, complementam-se tão bem. É um família muito unida, é natural que se sinta aconchegado e não tenha necessidade de casar", disse ainda António.

Na visão deste, o importante é que o artista "esteja bem e feliz". "Precisa de se preocupar com ele, com os que ficaram [após a morte de Sara Carreira], com a família, estar bem com ele próprio", completou.

De notar que Tony e Ângela Torres mantêm uma relação há cinco anos.

