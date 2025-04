As declarações de Rita Pereira na entrevista que deu a Cristina Ferreira no 'Dois às 10' acerca do racismo foram comentadas no programa 'V+Fama', na passada sexta-feira.

"Vejo que o Guillaume sofre racismo em Portugal, constantemente", notou a atriz, palavras com as quais António Leal e Silva, um dos comentadores, não concordou.

"Aqui discordo totalmente da Rita. Primeiro discordo do discurso, porque já não é muito coerente. Ela quando diz 'brancos' e 'negros' está errado, porque o contrário de branco é preto e o contrário de negro é claro, por isso, quando usa a palavra negra devia usar a palavra clara", começa por dizer.

"Não concordo, porque é um tema importante demais e, sinceramente, (…) tenho muitos amigos negros e não sou racista, ponto. Não estou a ver esse clima de racismo, saio imenso à noite, tenho 60 anos, sempre vivi a vida com toda a gente, sempre vi brancos e negros, toda a gente junta, toda a gente se dava bem, nunca senti que isso existe", considerou.

"Uma coisa é racismo, outra coisa são questões sociais. Se formos para Angola, as pessoas definem-nos enquanto brancos", diz ainda. Contudo, António percebe que esta seja a "realidade" da atriz e que por isso não a desmente.

"Pessoalmente recuso-me a conviver com racistas. Portanto, se existem, ao pé de mim não estão", completa.

Veja as declarações completas.

