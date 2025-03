A emissão desta sexta-feira, 28 de março, do 'Dois às 10', da TVI, ficou marcada pela presença de Rita Pereira.

A atriz esteve em antena para, pela primeira vez, falar sobre a polémica recente em que esteve envolvida, depois de ter partilhado um vídeo da filha, aproveitando a ocasião para falar sobre uma das causas que mais a inquietam: o racismo.

"Vejo que o Guillaume sofre racismo em Portugal, constantemente", disse a atriz.

"Nós brancos não fazemos a mínima ideia do que se passa em Portugal. Quando ouço um branco a dizer qual racismo, não há racismo em Portugal, é porque, claramente, não convive com negros. E apercebi-me muito mais disso desde que estou com o Guillaume", realçou.

