Rita Pereira esteve esta sexta-feira, 28 de março, no programa 'Dois às 10'.

Em conversa com Cristina Ferreira, a atriz falou das polémicas com as quais se viu envolvida por ter feito um vídeo onde admitia deixar a filha de quatro meses, Lowê, a chorar.

Para as redes sociais do programa, Rita contou um episódio caricato que aconteceu nas recentes férias em Cabo Verde.

"No meu dia de anos decidi ir sair à noite, só que era uma quarta-feira. Chego à discoteca e estavam duas pessoas. Era eu, o meu marido, e duas pessoas na discoteca a curtir até às duas da manhã."

