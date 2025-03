A atriz esteve esta sexta-feira no 'Dois às 10'.

Rita Pereira quebrou o silêncio e, pela primeira vez, abordou de forma direta a polémica recente em que se viu envolvida depois de ter partilhado um vídeo onde mostrava a filha bebé, na altura com quatro meses, a chorar enquanto a atriz cozinhava. "Estou sozinha em casa, tenho imensa família a chegar para o almoço. Ela já comeu... Tenho de fazer a minha vida, porque sei que ela está bem. [...] Está só a fazer birra porque quer colo. E agora vão ver como é só birra. Querem ver?", referiu nas imagens, que geraram discórdia nas redes sociais e várias partilhas por parte de outras mães e até de profissionais de saúde como a psicóloga Filipa Maló.

"Percebi que quem pegou naquilo apenas queria palco. Porque nós as duas somos palco de muita gente e eu habituei-me a que as pessoas se aproveitassem para aparecer", afirmou esta sexta-feira, 28 de março, ao marcar presença no 'Dois às 10'.

"Não deixei de fazer, estou tranquila com isso. Aprendi que a única coisa que não posso dizer é usar a palavra birra antes dos seis meses", atirou a respeito do tema.

"Não me magoou por uma única razão, se tivesse tido realmente um erro gravíssimo em que eu tivesse falhado enquanto mãe, sei que ficaria triste, mas estava plenamente consciente de que não falhei enquanto mãe", completou.

Rita Pereira e o namorado, Guillaume Lalung, são pais da pequena Lowê, de cinco meses, e de Lonô, de seis anos.