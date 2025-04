António Leal e Silva, um dos comentadores do programa 'V+Fama', do 'V+TVI', recorreu ao seu "direito de resposta" para deixar um recado a alguns 'haters'. Através de um vídeo que publicou esta quarta-feira, dia 2, na sua página de Instagram, o comentador deixou um recado.

"Chegou-me aos ouvidos uns comentários que eram: 'esse, esse? Que começou no Instagram e agora já está na televisão?'. Não, meus amores, eu não comecei no Instagram, eu comecei no dia em que eu nasci, foi aí que comecei a viver a vida… e que vida a minha. Fantástica, maravilhosa, com tudo a que tenho direito, numa família feliz, estruturada, que é o meu suporto, apoio, pilar, sustento", realça.

"A televisão veio por convite e por acréscimo. Primeiro na SIC e agora na TVI. Sou felicíssimo. Enquanto me quiserem lá eu estou, quando não me quiserem eu venho-me embora e a minha vida continua sem televisão, porque não tenho lugares cativos", completou.

