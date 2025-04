Pedro Crispim encontra-se ausente da televisão e afastado do papel de comentador no 'Big Brother 2025' por ter sido diagnosticado, nos últimos dias, com "uma pneumonia avançada".

O comunicador explicou que estará ausente da televisão nos próximos dias até conseguir recuperar em pleno.

Para substituir Crispim no painel de comentadores do 'BB 2025', a TVI decidiu apostar num novo rosto: António Leal e Silva.

O comentador do programa 'V+ Fama', do canal V+ TVI, e jurado do 'Funtástico', apresentado por Manuel Luí Goucha, estreou-se na tarde de terça-feira, 15 de abril, no 'Diário' e 'Última Hora' do reality show.

"Que convite agradável, tarde bem passada, obrigado", referiu António Leal e Silva a propósito da estreia.

