"O Mundo la fora vai ter que esperar, agora é tempo de fazer uma pausa. Gente bonita, não tenho estado com vocês como tanto gosto, não porque não queira, mas porque não tenho podido", foi desta forma que Pedro Crispim deu início a um desabafo através do qual revela ter sido diagnosticado, nos últimos dias, com um problema de saúde.

O comentador contra que começou a "sentir-se muito mal" desde a passada sexta-feira, tendo recorrido às urgências hospitalares.

Já no hospital, Pedro Crispim fez "mil e um testes e exames" até receber o diagnóstico final, "uma pneumonia avançada".

"Neste momento já estou em casa, devidamente cuidado e medicado. Agora é esperar, porque estas coisas não se apressam! Assim que estiver bem, voltaremos a estar juntos para matar saudades da nossa Bobage neste #bb2025. Até já, meus amigos", declarou, por fim, na sua mensagem.

Pedro Crispim justificou desta forma a sua ausência no painel de comentadores do novo 'Big Brother 2025', com a promessa de regressar assim que o problema de saúde estiver resolvido.

