"Um dia destes no 'Big Brother 2025' assisti a uma partilha muito necessária, (para se perceber que o preconceito continua a existir) de um dos concorrentes, o Manuel Cavaco, com dois dos seus colegas de casa, a Carolina e o Manuel Rodrigues, sobre a forma como gere as demonstrações de afeto em público com o seu namorado", foi desta forma, lembrando as declarações do concorrente do 'Big Brother', que Pedro Crispim deu início a um desabafo no qual reflete sobre o preconceito que também ele sente na pele.

"Tudo o que refere nesta conversa é a mais triste e verdadeira realidade da maioria de nós. Olhar uma e outra vez em redor para garantir que estamos seguros, que não existe o risco de sermos agredidos verbalmente e até fisicamente, só para fazermos um qualquer carinho, tal como qualquer outro casal hétero. Nas redes tentamos não ser muito explícitos no afeto das imagens e legendas, para não lermos algo que nos pode magoar tanto a nós com as nossas famílias, porque imaginem… também as temos", escreveu.

Quanto ao seu caso em concreto, o comentador confessou sentir-se maltratado através das redes sociais: "No que me diz respeito, mesmo em termos profissionais, sempre que existe uma notícia de algum projeto onde me encontro, muitos dos comentários das pessoas a essas notícias são a atacar-me pela minha sexualidade… O amor não mata, já o preconceito vai despindo, desmembrando e matando todos os dias alguém."

