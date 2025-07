Correr no verão pode ser um exercício muito bom, mas exige alguns cuidados extra para não colocar a saúde em risco. Quando está muito calor, o corpo faz mais esforço para manter a temperatura normal e, por isso, há uma exigência maior do nosso corpo, mesmo que o treino seja o mesmo.

Um dos cuidados é escolher bem o horário: correr pela manhã ou ao final da tarde pode ser uma boa opção, uma vez que o sol está mais fraco e o risco de desidratação ou insolação é menor.

Outra dica essencial é a hidratação: com calor, perdemos muito mais água e sais minerais com o suor. Nesse sentido, começar o dia bem hidratado e beber água antes de correr é uma boa estratégia. Outra possível estratégia é levar água consigo ou planear locais onde possa parar para beber água.

Não menos importante é adaptar a roupa que se usa para correr: usar tecidos leves e respiráveis, que ajudam a manter o corpo fresco. Um chapéu, óculos de sol e protetor solar são indispensáveis. Se o percurso tiver muito sol direto, abrandar o ritmo ou encurtar o treino, é sempre melhor treinar com segurança do que correr riscos desnecessários.

Nunca esquecer que é importante também ouvir o corpo. Tonturas ou náuseas são sinais claros para parar e não devem ser ignorados. Correr no verão é ótimo para manter a rotina e a saúde, mas o segredo está em adaptar. Mais do que ultrapassar limites, esta é uma altura para respeitar os sinais do corpo.

Um artigo da personal trainer Cláudia Dias, Coordenadora e Personal Trainer da Lusíadas Sport.