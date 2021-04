Separados pelo primo mais velho, Peter Phillips, foi assim que o príncipe William e Harry caminharam no cortejo fúnebre vestidos de forma idêntica, com fatos pretos e gravatas da mesma cor. O trio estava logo atrás do príncipe Eduardo e do príncipe André, e à frente do Vice-Almirante Sir Tim Laurence e do Conde de Snowdon. O príncipe Carlos e a princesa Ana, filhos mais velhos de Filipe e Isabel II, seguiram na linha da frente, mesmo atrás do caixão.

Recorde-se que a decisão da rainha foi que a família usasse fatos em vez do tradicional uniforme militar.

William e Harry exibiram orgulhosamente as suas medalhas ao peito, mas não as mesmas.

Como descreve a Hello, o duque de Cambridge destacou a Garter Star (Ordem da Jarreteira) - mais alta condecoração de cavalaria britânica. Como futuro rei, William foi nomeado cavaleiro em 2008 pela avó. Ao lado, o príncipe usava ainda a Medalha do Jubileu de Ouro e a Medalha do Jubileu de Diamante.

Por sua vez, Harry, que serviu como capitão do exército britânico, exibiu duas medalhas devido ao serviço militar e carregou orgulhosamente ao peito a Medalha de Serviço no Afeganistão.

Recorde-se que Harry devolveu as nomeações militares honorárias no início deste ano, depois de ter deixado o cargo oficial na família real.

O filho mais novo do príncipe Carlos também ostentou as medalhas do Jubileu de Ouro e do Jubileu de Diamante, bem como a estrela KCVO, que representa a Ordem Real Vitoriana.

Esta foi a primeira vez que Harry esteve com a família real após a entrevista polémica deu a Oprah Winfrey, juntamente com a mulher, Meghan Markle. Assim sendo, foi também o primeiro encontro dos irmãos.

Como seria de esperar, os olhos estiveram também postos nas interações dos filhos do príncipe Carlos e da princesa Diana, que acabaram por protagonizar um momento inesperado ao saírem lado a lado da capela.

Apesar de no cortejo os irmãos terem estado separados pelo primo, a saída da capela foi bem diferente e destacaram-se por este momento único, também ao lado da mulher de William, Kate Middleton. Aliás, em algumas imagens foi possível perceber que os irmãos estiveram à conversa.

Recorde-se que Harry vive atualmente nos Estados Unidos com a mulher, Meghan Markle, e o filho Archie. A duquesa de Sussex não acompanhou Harry ao funeral por recomendação médica, uma vez que se encontra grávida pela segunda vez, de uma menina.

